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Долар дешевшає третій день поспіль: НБУ різко знизив офіційний курс

Україна, Вівторок 26 грудня 2023 15:46
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Долар дешевшає третій день поспіль: НБУ різко знизив офіційний курс Фото: курс долара впав на 16 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову знизив курс долара. Долар дешевшає третій день поспіль після двотижневого зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 27 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,3684 грн за 1 долар (-0,1541 грн).

Долар дешевшає третій день поспіль: НБУ різко знизив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,1538 гривень за 1 євро (-0,2073 грн).

Долар дешевшає третій день поспіль: НБУ різко знизив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 6 копійок до 37,46-37,49 грн/долар (купівля-продаж).

Долар дешевшає третій день поспіль: НБУ різко знизив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 38,15 гривень за долар.

Прогноз курсу

Як сказав у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, в останній тиждень грудня продовжуватиметься тенденція до поступового наближення один до одного курсів міжбанку та готівкового ринку.

За його прогнозом, межі курсових коливань на готівковому ринку, швидше за все, будуть на рівні 37-38 грн/долар і 39-41 грн/євро.

Водночас НБУ попередив про негативний вплив на валютний ринок затягування за допомогою Україні.

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