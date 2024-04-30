Долар дешевшає: курси в обмінних пунктах України

На ранок 30 квітня середній курс продажу долара в Україні знизився на 10 копійок до 39,90 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 42,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,30 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,67-39,69 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Офіційний курс на 30 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6688 грн за 1 долар (+0,0673 грн). Курс євро становитиме 42,4972 гривень за 1 євро (+0,0563 грн).

Прогноз курсу

Як сказав у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, кількість угод у святковий тиждень перед Великоднем (5 травня) може збільшитися на 10-15% за рахунок більшого обсягу продажу валюти громадянами. Курс долара може знизитись.

За його словами, після великодніх свят у травні може продовжитися процес повільної девальвації, однак у моменті він буде малопомітним.

Курс у травні очікується на міжбанку 39-41 грн/долар та 41-43 грн/євро, на готівковому ринку 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.