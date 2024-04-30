Доллар дешевеет: курсы в обменных пунктах Украины

По состоянию на утро 30 апреля средний курс продажи доллара в Украине снизился на 10 копеек до 39,90 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,30 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,67-39,69 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Официальный курс на 30 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,6688 гривен за 1 доллар (+0,0673 грн). Курс евро составит 42,4972 гривен за 1 евро (+0,0563 грн).

Прогноз курса

Как сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, количество сделок в праздничную неделю перед Пасхой (5 мая) может увеличиться на 10-15% за счет большего объема продаж валюты гражданами. Курс доллара может снизиться.

По его словам, после пасхальных праздников в мае может продлиться процесс медленной девальвации, однако в моменте он будет малозаметным.

Курс в мае ожидается на межбанке 39-41 грн/доллар и 41-43 грн/евро, на наличном рынке 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.