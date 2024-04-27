Що впливатиме на долар в травні та який курс очікувати: прогноз банкіра

У травні на валютний ринок України впливатиме низка важливих факторів. Проте загальна стратегічна картина залишатиметься більш-менш сталою: навряд чи на ринку можливі якісь неконтрольовані та непоборні зміни.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, на ринок впливатимуть наступні фактори.

Стратегія НБУ з регулювання валютного ринку. "По-перше, мова йде, що режим "керованої гнучкості" продовжить діяти та відповідно функціонуватиме "система" валютних змін: вони будуть несуттєвими, але подекуди різноспрямованими. Крім того, як це було й у квітні, тижневі відхилення від понеділкового курсу не перевищать 2% (до 0,8 грн) при допустимих 5%", - сказав банкір.

По-друге, продовжиться тенденція до поступової лібералізації ринку: регулятор може зменшити свій вплив на курсоутворення на міжбанку, вважає Лєсовий.

По-третє, готівковий ринок формуватиме власну курсову політику переважно з огляду на курсові зміни на міжбанку, пояснив експерт.

По-четверте, регулятор матиме більше варіантів чи поведінкових моделей для втручання на міжбанк, залежно від попиту, то збільшуючи, то зменшуючи обсяги валютних інтервенцій, додав він.

Обсяг макрофінансової допомоги. Як нагадав банкір, що згідно з бюджетними розрахунками, у 2024 році Україна потребуватиме 37 млрд доларів зовнішніх вливань для покриття видатків бюджету. З ухваленого пакета допомоги від США на майже 61 млрд доларів, економіці України "перепаде" понад 9 млрд доларів. "Тобто на даний час очікуваний обсяг макрофіну збігається із закладеним у бюджет, а це близько 3 млрд доларів на місяць", - констатував він.

Фактор свята. Як вважає Лєсовий, зазвичай на великі свята на валютному ринку можна спостерігати певні зміни. "Цьогоріч Великдень не стане виключенням: очікується, що кількість операцій у святковий тиждень може збільшитися на 10-15%, головним чином внаслідок більшого обсягу продажу валюти громадянами для здійснення необхідних закупів на свята. Ми не виключаємо, що у першу декаду травня курсові показники можуть дещо знизитися - в межах 2% (до 0,8 грн). Однак це буде тимчасовим явищем: після свята валютний ринок добере те, що об’єктивно втратить", - прогнозує експерт.

Воєнні фактори (перебіг бойових, дій, опір ракетним та ворожим обстрілам, обсяг воєнно-технічної допомоги від партнерів тощо). "Розуміємо, що вони прямо впливають на суспільні настрої, що своєю чергою може відображатися на курсових змінах", - додав банкір.

Прогноз курсу

Щодо основних показників ринку, то, як прогнозує Лєсовий, вони будуть такими:

Валютні коридори: на міжбанку 39-41 грн/долар та 41-43 грн/євро, на готівковому ринку 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

Щоденні курсові зміни: на міжбанку до 0,2-0,3 грн, в комерційних банках до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах до 0,5 грн.

Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,05 грн за долар, до 0,1 грн за євро, у комерційних банках до 0,5-0,6 грн на долар, до 0,8-1 грн на євро, в обмінних пунктах до 0,6-1 грн на долар, до 1-1,3 грн на євро.

"Таким чином, за винятком Великоднього тижня, ситуація на валютному ринку не виб’ється за систему валютних змін (це і щоденні зміни, крок таких змін, напрямки змін тощо). Не виключено, що в травні триватиме процес повільної девальвації, однак в моменті вона буде малопомітною і не спричинить різкого зростання попиту на валюту. Звісно, ми не можемо передбачити, наскільки, наприклад, потужно впливатиме воєнний чинник, однак у регулятора достатньо можливостей і інструментів, щоб зберегти на ринку відносний баланс між попитом і пропозицією", - констатував Лєсовий.