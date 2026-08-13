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Доллар дешевеет: курс НБУ на 14 августа и какое влияние будут иметь новые валютные лимиты регулятора

16:44 13.08.2026 Чт
2 мин
Какой курс установил Нацбанк в конце недели?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар дешевеет: курс НБУ на 14 августа и какое влияние будут иметь новые валютные лимиты регулятора Фото: НБУ установил новый официальный курс доллара и евро (коллаж РБК-Украина)
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Нацбанк обновил официальный курс валют на 14 августа. Американская и европейская валюты дешевеют по отношению к гривне второй день подряд.

Сколько теперь стоят доллар и евро и какие факторы влияют на валютный рынок, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Официальный курс доллара на 14 августа составил 44,69 грн.
  • Американская валюта подешевела на 2 копейки в сутки.
  • Курс евро установлен на уровне 51,55 грн.
  • Европейская валюта потеряла 6 копеек.
  • Новые валютные лимиты НБУ, по мнению эксперта, не будут оказывать значительного влияния на рынок.
  • Для большинства граждан фактическим ограничением будет оставаться финансовый мониторинг.

Курс валют НБУ

НБУ установил на пятницу, 14 августа, официальный курс доллара на уровне 44,69 грн/доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 2 копейки.

Официальный курс евро составляет 51,55 грн за евро, что на 6 копеек ниже показателя 13 августа.

Доллар дешевеет: курс НБУ на 14 августа и какое влияние будут иметь новые валютные лимиты регулятора

Фото: официальный курс валют НБУ на 14 августа (Инфографика РБК-Украина)

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Повлияют ли новые лимиты на спрос на валюту

После смягчения валютных ограничений НБУ часть экспертов допускает определенное оживление спроса на валюту. В то же время, финансовый аналитик Андрей Шевчишин оценивает потенциальное влияние новых правил достаточно сдержанно.

По его словам, возможность покупать валюту в рамках нового лимита воспользуется относительно небольшое количество граждан.

''Пока выглядит так, что влияние будет достаточно ограничено. Немногие имеют лимит на операции и официально подтверждены 200 тыс. грн. Для большинства просто на уровне пользователей будет действовать ограничение 50 тыс. грн на уровне финансового мониторинга'', – отметил Шевчишин в комментарии для РБК-Украина.

Напомним, с 11 августа НБУ увеличил лимит на покупку безналичной валюты для населения с 50 тыс. до 200 тыс. грн в месяц.

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