Доллар дешевеет: курс НБУ на 14 августа и какое влияние будут иметь новые валютные лимиты регулятора

Нацбанк обновил официальный курс валют на 14 августа. Американская и европейская валюты дешевеют по отношению к гривне второй день подряд.

Сколько теперь стоят доллар и евро и какие факторы влияют на валютный рынок, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Официальный курс доллара на 14 августа составил 44,69 грн.

Американская валюта подешевела на 2 копейки в сутки.

Курс евро установлен на уровне 51,55 грн.

Европейская валюта потеряла 6 копеек.

Новые валютные лимиты НБУ, по мнению эксперта, не будут оказывать значительного влияния на рынок.

Для большинства граждан фактическим ограничением будет оставаться финансовый мониторинг.

Курс валют НБУ

НБУ установил на пятницу, 14 августа, официальный курс доллара на уровне 44,69 грн/доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 2 копейки.

Официальный курс евро составляет 51,55 грн за евро, что на 6 копеек ниже показателя 13 августа.

Фото: официальный курс валют НБУ на 14 августа (Инфографика РБК-Украина)

Повлияют ли новые лимиты на спрос на валюту

После смягчения валютных ограничений НБУ часть экспертов допускает определенное оживление спроса на валюту. В то же время, финансовый аналитик Андрей Шевчишин оценивает потенциальное влияние новых правил достаточно сдержанно.

По его словам, возможность покупать валюту в рамках нового лимита воспользуется относительно небольшое количество граждан.

''Пока выглядит так, что влияние будет достаточно ограничено. Немногие имеют лимит на операции и официально подтверждены 200 тыс. грн. Для большинства просто на уровне пользователей будет действовать ограничение 50 тыс. грн на уровне финансового мониторинга'', – отметил Шевчишин в комментарии для РБК-Украина.

Напомним, с 11 августа НБУ увеличил лимит на покупку безналичной валюты для населения с 50 тыс. до 200 тыс. грн в месяц.