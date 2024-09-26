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Долар дешевшає: які курси в обмінниках

Україна, Четвер 26 вересня 2024 10:29
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Долар дешевшає: які курси в обмінниках Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 26 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 46,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 45,80 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,18-41,21 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після дводенного зростання.

Офіційний курс на 26 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2647 грн за 1 долар (-0,1097 грн.).

Курс євро становитиме 46,1958 гривень за 1 євро (+0,1544 грн).

Прогноз курсу

ЄБРР вважає, що причиною девальвації гривні стала невизначеність із міжнародною допомогою Києву.

Як зазначили у банку, після кількох місяців затримки зрештою було забезпечено достатнє зовнішнє фінансування на весь 2024 рік.

"Однак базова невизначеність, пов'язана із затримкою, негативно вплинула на обмінний курс, і гривня втратила близько 10% до долара США з моменту переходу від фіксованого обмінного курсу до керованого плаваючого курсу на початку жовтня 2023 року", - йдеться у звіті банку.

ЄБРР зазначає, що хоча зовнішнє фінансування повністю забезпечене на цей рік, воно залишається невизначеним на 2025 рік.

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