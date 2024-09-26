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Доллар дешевеет: какие курсы в обменниках

Украина, Четверг 26 сентября 2024 10:29
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Доллар дешевеет: какие курсы в обменниках Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 сентября средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 46,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,18-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.

Официальный курс на 26 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2647 гривен за 1 доллар (-0,1097 грн).

Курс евро составит 46,1958 гривен за 1 евро (+0,1544 грн).

Прогноз курса

ЕБРР считает, что причиной девальвации гривны стала неопределенность с международной помощью Киеву.

Как отметили в банке, после нескольких месяцев задержки в конечном итоге было обеспечено достаточное внешнее финансирование на весь 2024 год.

"Однако базовая неопределенность, связанная с задержкой, негативно повлияла на обменный курс, и гривна потеряла около 10% по отношению к доллару США с момента перехода от фиксированного обменного курса к управляемому плавающему курсу в начале октября 2023 года", - говорится в отчете банка.

ЕБРР отмечает, что хотя внешнее финансирование полностью обеспечено на этот год, "оно остается неопределенным на 2025 год".

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