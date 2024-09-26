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ЄБРР назвав причину зростання курсу долара до гривні на понад 10% за останній рік

Україна, Четвер 26 вересня 2024 10:08
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ЄБРР назвав причину зростання курсу долара до гривні на понад 10% за останній рік Фото: Курс долара виріс через невизначеність із підтримкою України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Причиною девальвації гривні стала невизначеність із міжнародною допомогою Києву. Наступного року перспективи також неясні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ЄБРР "Регіональні економічні перспективи" за вересень 2024 року.

Як зазначили у банку, після кількох місяців затримки зрештою було забезпечено достатнє зовнішнє фінансування на весь 2024 рік.

"Однак базова невизначеність, пов'язана із затримкою, негативно вплинула на обмінний курс, і гривня втратила близько 10% до долара США з моменту переходу від фіксованого обмінного курсу до керованого плаваючого курсу на початку жовтня 2023 року", - йдеться у звіті.

ЄБРР зазначає, що хоча зовнішнє фінансування повністю забезпечене на цей рік, воно залишається невизначеним на 2025 рік.

Курс долара та міжнародна допомога

Нагадаємо, НБУ тримав фіксований курс на рівні 36,6 грн/долар до жовтня 2023 року. Потім регулятор частково відпустив курс. З того часу долар подорожчав на 12,7% до 41,26 грн/долар.

З початку 2024 року Україна отримала 24,5 млрд доларів бюджетної підтримки з боку ЄС, МВФ та країн Заходу. Київ розраховує, що за рік допомога становитиме 38 млрд доларів.

Кабінет міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2025 році за рахунок міжнародної допомоги на 36,9 млрд доларів. При цьому джерела надходження 19,1 млрд доларів наразі не визначено.

Однак ЄС має намір виділити Україні кредит на 35 млрд євро під російські активи, що покриє бюджетні витрати в 2025 році.

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