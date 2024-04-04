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Долар дешевшає: які курси в обмінниках

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися слідом за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 3 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 39,45 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,95 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,15-39,17 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після різкого зростання.

Офіційний курс на 4 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1953 грн за 1 долар (-0,1283 грн). Курс євро становитиме 42,2643 гривень за 1 євро (-0,0125 грн).

Ситуація на ринку

Як зазначив екс-глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин, з початку цього року гривня до долара девальвувала на 3,3%.

За його словами, серед факторів, які додатково прискорили девальваційні процеси, було тимчасове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту на тлі нижчої облікової ставки та прибутковості за тримісячними депозитними сертифікатами.

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