Чому зростає курс долара: експерт назвав причину підвищеного попиту на валюту

З початку цього року (станом на 29 березня) гривня до долара девальвувала на 3,3%. Додатковим фактором стало зниження інтересу до банківських депозитів у гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію екс-голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

Як зазначив Данилишин, ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні зумовлені ситуативними чинниками. Готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ.

"Наразі серед чинників, що додатково прискорювали девальваційні процеси було тимчасове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту на фоні нижчої облікової ставки та дохідності за тримісячними депозитними сертифікатами", - вважає екс-голова Ради НБУ.

Зростання курс долара

Курс долара на міжбанку за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня - 39,34 грн/долар. Готівковий курс зріс на 80 копійок до 39,40 грн/долар.

НБУ в березні знизив облікову ставку з 15 до 14,5% річних. Від облікової ставки залежить вартість грошей в Україні. А головне, від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти в НБУ, залученими у населення. НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на 1,5 в. п. - до 17,5%.

Водночас заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей з інфляції та привабливості заощаджень у гривні.