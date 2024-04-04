Доллар дешевеет: какие курсы в обменниках

По состоянию на утро 3 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 39,45 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,95 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,15-39,17 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после резкого роста.

Официальный курс на 4 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,1953 гривен за 1 доллар (-0,1283 грн). Курс евро составит 42,2643 гривен за 1 евро (-0,0125 грн).

Ситуация на рынке

Как отметил экс-глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, с начала этого года гривна к доллару девальвировала на 3,3%.

По его словам, среди факторов, дополнительно ускоривших девальвационные процессы, было временное усиление спроса со стороны населения на иностранную валюту на фоне более низкой учетной ставки и доходности по трехмесячным депозитным сертификатам.