Долар дешевшає: які курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись після зростання на початку тижня. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 16 серпня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 45,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 44,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,14-41,18 грн/долар (купівля-продаж) - на 4 копійки вище порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 16 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1382 грн за 1 долар (-0,1880 грн). Курс євро становитиме 45,3055 гривень за 1 євро (-0,2442 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лісовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, поточний тиждень пройде у відносному спокої:курсові коливання навряд чи перетинатимуть кордони нового серпневого коридору в 40,7-41,7 грн/долар.

Восени ж очікується пожвавлення на ринку та значніші зміни курсу. За його словами, головною причиною очікуваних змін на валютному ринку є вплив інфляції.