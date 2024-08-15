ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Україна, Четвер 15 серпня 2024 15:44
UA EN RU
НБУ знижує курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав на 19 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1382 грн за 1 долар (-0,1880 грн).

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,3055 гривень за 1 євро (-0,2442 грн).

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 18 копійок до 41,12-41,14 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,45 гривні.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують зростання курсу долара.

У липні на фінансові аналітики чекають курс протягом наступних 12 місяців на рівні 43,36 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за червень (42,80 грн/долар).

Банкіри прогнозують курс на рівні 43,15 грн/долар. Це також вище, ніж попередній прогноз за квітень (41,69 грн/долар).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції