Долар дешевшає, євро йде вгору: який курс в обмінниках

До ранку 26 листопада середня вартість продажу долара в обмінних пунктах становила 42,58 гривні - це на 7 копійок менше, ніж днем раніше. Євро, навпаки, трохи подорожчав: його курс збільшився на 4 копійки і досяг 49,37 гривні.

Ціна купівлі долара також знизилася: у середньому його приймають по 42,02 гривні, що на 6 копійок менше за показник 25 листопада. Євро в купівлі коштує 48,69 гривні – на 1 копійку вище, ніж напередодні.

На міжбанку торги 25 листопада завершилися в межах 42,25–42,28 гривні за долар. Порівняно із закриттям 24 листопада американська валюта подешевшала на 22 копійки.

Згідно з даними Європейського центрального банку, за період із 2 січня до 25 листопада 2025 року євро зміцнився до долара на 12 центів. На 25 листопада ЄЦБ встановив курс 1,15 долара за євро, тоді як на початку року він становив 1,03 долара.

Офіційний курс

Офіційний курс долара на 26 листопада встановлено на рівні 42,4015 гривні, що стало новим історичним максимумом. Попередній рекорд було зафіксовано 25 листопада – 42,37 гривні.

Офіційний курс євро на 26 листопада становить 48,9483 гривні. Європейська валюта також зміцнилася: порівняно зі значенням на 25 листопада її вартість зросла на 3 копійки.