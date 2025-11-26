Доллар дешевеет, евро идет вверх: какой курс в обменниках

К утру 26 ноября средняя стоимость продажи доллара в обменных пунктах составила 42,58 гривны – это на 7 копеек меньше, чем днем ранее. Евро, напротив, немного подорожал: его курс увеличился на 4 копейки и достиг 49,37 гривны.

Цена покупки доллара также снизилась: в среднем его принимают по 42,02 гривны, что на 6 копеек меньше показателя 25 ноября. Евро в покупке стоит 48,69 гривны – на 1 копейку выше, чем накануне.

На межбанке торги 25 ноября завершились в пределах 42,25–42,28 гривны за доллар. По сравнению с закрытием 24 ноября американская валюта подешевела на 22 копейки.

Согласно данным Европейского центрального банка, за период с 2 января по 25 ноября 2025 года евро укрепился к доллару на 12 центов. На 25 ноября ЕЦБ установил курс 1,15 доллара за евро, тогда как в начале года он составлял 1,03 доллара.

Официальный курс

Официальный курс доллара на 26 ноября установлен на уровне 42,4015 гривны, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 ноября – 42,37 гривны.

Официальный курс евро на 26 ноября составляет 48,9483 гривны. Европейская валюта также укрепилась: по сравнению со значением на 25 ноября её стоимость выросла на 3 копейки.