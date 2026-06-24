Долар дешевшає, євро прискорив падіння: що показують банки та обмінники 24 червня

Валютний ринок продовжив рухатися вниз. Долар дещо подешевшав в обмінниках і більшості банків, а євро продовжив втрачати позиції на тлі зниження офіційного курсу.

Де сьогодні найкращий курс долара та євро і як змінилися ''цінники'' у банках, – читайте у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Обмінники: долар – 44,95/44,85 грн (купівля/продаж), євро – 51,65/51,40 грн.

долар – 44,95/44,85 грн (купівля/продаж), євро – 51,65/51,40 грн. Середній курс у банках: долар – 44,63 грн (купівля) та 45,12 грн (продаж), євро – 50,89 грн (купівля) та 51,83 грн (продаж).

долар – 44,63 грн (купівля) та 45,12 грн (продаж), євро – 50,89 грн (купівля) та 51,83 грн (продаж). Найдешевший долар: ПриватБанк (у відділеннях) – 45,00 грн.

ПриватБанк (у відділеннях) – 45,00 грн. Найвигідніше продавати долар: ПУМБ (комерційний курс) – 44,80 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 44,80 грн. Найдешевше євро: ПриватБанк (у відділеннях) – 51,50 грн.

ПриватБанк (у відділеннях) – 51,50 грн. Найвигідніше продавати євро: ПУМБ – 51,30 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках знизився. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,95 гривні (-5 коп.), а продати – за 44,85 гривні (-5 коп.).

Євро продовжив дешевшати ще помітніше. Середній курс купівлі становить 51,65 гривні (-25 коп.), а продажу – 51,40 гривні (-30 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках на 24 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,63 гривні для купівлі (-6 коп.) та 45,12 гривні для продажу (-5 коп.). Євро банки купують у середньому по 50,89 гривні (-23 коп.), а продають – по 51,83 гривні (-5 коп.).

Більшість великих банків переглянули курси долара в бік зниження. Євро також продовжив дешевшати майже в усіх установах.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,00 гривні (-10 коп.). Картковий курс становить 45,04 гривні (-20 коп.). Євро у відділеннях коштує 51,50 гривні (-25 коп.), а картковий курс – 51,54 гривні (-27 коп.).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,20 гривні (+15 коп.), а для карткових операцій – по 45,10 гривні (-15 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 51,75 гривні (-5 коп.), а картковий курс становить 51,60 гривні (-35 коп.).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,10 гривні (без змін), а в касах – по 45,30 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,00 гривні (-10 коп.).

Monobank продає долар по 45,04 гривні (-15 коп.). Курс купівлі становить 44,60 гривні (-10 коп.). Євро банк продає по 51,53 гривні (-21 коп.), а купує по 50,83 гривні (-22 коп.).

Фото: курс валют у банках (продаж) на 24 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найдешевше американську валюту сьогодні продає ПриватБанк – 45,00 грн (-10 коп.). У Monobank долар коштує 45,04 грн (-15 коп.), у ПУМБ (комерційний курс) – 45,10 грн (без змін), а в Ощадбанку – 45,10 грн (-15 коп.) для карткових операцій.

Євро: найдешевше купити європейську валюту можна у ПриватБанку – 51,50 грн (-25 коп.) у відділеннях. У Monobank – 51,53 (-21 коп.), у ПриватБанку для карток – 51,54 грн (-27 коп.), в Ощадбанку картковий курс становить 51,60 грн (-35 коп.), а в ПУМБ – 52,00 грн (-10 коп.).

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін). В Ощадбанку валюту купують по 44,70 грн (-5 коп.), у ПриватБанку – по 44,55 грн (-10 коп.), у Monobank – по 44,60 грн (-10 коп.).

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в ПУМБ – по 51,30 грн (-10 коп.). В Ощадбанку курс купівлі становить 51,30 грн (без змін), у Monobank – 50,83 грн (-22 коп.), а у ПриватБанку – 50,64 грн (-35 коп.).