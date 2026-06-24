ua en ru
Ср, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар дешевшає, євро прискорив падіння: що показують банки та обмінники 24 червня

10:20 24.06.2026 Ср
3 хв
Які банки пропонують найвигідніші курси валют сьогодні?
aimg Анастасія Мацепа
Долар дешевшає, євро прискорив падіння: що показують банки та обмінники 24 червня Фото: банки та обмінники оновили курси валют на 24 червня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Валютний ринок продовжив рухатися вниз. Долар дещо подешевшав в обмінниках і більшості банків, а євро продовжив втрачати позиції на тлі зниження офіційного курсу.

Де сьогодні найкращий курс долара та євро і як змінилися ''цінники'' у банках, – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Обмінники: долар – 44,95/44,85 грн (купівля/продаж), євро – 51,65/51,40 грн.
  • Середній курс у банках: долар – 44,63 грн (купівля) та 45,12 грн (продаж), євро – 50,89 грн (купівля) та 51,83 грн (продаж).
  • Найдешевший долар: ПриватБанк (у відділеннях) – 45,00 грн.
  • Найвигідніше продавати долар: ПУМБ (комерційний курс) – 44,80 грн.
  • Найдешевше євро: ПриватБанк (у відділеннях) – 51,50 грн.
  • Найвигідніше продавати євро: ПУМБ – 51,30 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках знизився. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,95 гривні (-5 коп.), а продати – за 44,85 гривні (-5 коп.).

Євро продовжив дешевшати ще помітніше. Середній курс купівлі становить 51,65 гривні (-25 коп.), а продажу – 51,40 гривні (-30 коп.).

Долар дешевшає, євро прискорив падіння: що показують банки та обмінники 24 червня

Фото: курс валют в обмінниках на 24 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар та євро здешевшали: курс на 24 червня та нові правила поповнення в терміналах

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,63 гривні для купівлі (-6 коп.) та 45,12 гривні для продажу (-5 коп.). Євро банки купують у середньому по 50,89 гривні (-23 коп.), а продають – по 51,83 гривні (-5 коп.).

Більшість великих банків переглянули курси долара в бік зниження. Євро також продовжив дешевшати майже в усіх установах.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,00 гривні (-10 коп.). Картковий курс становить 45,04 гривні (-20 коп.). Євро у відділеннях коштує 51,50 гривні (-25 коп.), а картковий курс – 51,54 гривні (-27 коп.).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,20 гривні (+15 коп.), а для карткових операцій – по 45,10 гривні (-15 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 51,75 гривні (-5 коп.), а картковий курс становить 51,60 гривні (-35 коп.).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,10 гривні (без змін), а в касах – по 45,30 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,00 гривні (-10 коп.).

Monobank продає долар по 45,04 гривні (-15 коп.). Курс купівлі становить 44,60 гривні (-10 коп.). Євро банк продає по 51,53 гривні (-21 коп.), а купує по 50,83 гривні (-22 коп.).

Долар дешевшає, євро прискорив падіння: що показують банки та обмінники 24 червня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 24 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найдешевше американську валюту сьогодні продає ПриватБанк – 45,00 грн (-10 коп.). У Monobank долар коштує 45,04 грн (-15 коп.), у ПУМБ (комерційний курс) – 45,10 грн (без змін), а в Ощадбанку – 45,10 грн (-15 коп.) для карткових операцій.

Євро: найдешевше купити європейську валюту можна у ПриватБанку – 51,50 грн (-25 коп.) у відділеннях. У Monobank – 51,53 (-21 коп.), у ПриватБанку для карток – 51,54 грн (-27 коп.), в Ощадбанку картковий курс становить 51,60 грн (-35 коп.), а в ПУМБ – 52,00 грн (-10 коп.).

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін). В Ощадбанку валюту купують по 44,70 грн (-5 коп.), у ПриватБанку – по 44,55 грн (-10 коп.), у Monobank – по 44,60 грн (-10 коп.).

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в ПУМБ – по 51,30 грн (-10 коп.). В Ощадбанку курс купівлі становить 51,30 грн (без змін), у Monobank – 50,83 грн (-22 коп.), а у ПриватБанку – 50,64 грн (-35 коп.).

Читайте також: Чи стрибне долар наприкінці червня та чому в обмінниках високі "цінники": що каже банкір

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Дрони атакували великий газопереробний завод в Оренбурзі, спалахнула пожежа (відео)
Дрони атакували великий газопереробний завод в Оренбурзі, спалахнула пожежа (відео)
Аналітика
Клуб обраних. Хто у світі має балістику та чи зможе Україна створити власний ракетний "меч"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Клуб обраних. Хто у світі має балістику та чи зможе Україна створити власний ракетний "меч"