Доллар дешевеет, евро упал ниже 51 гривны: курс НБУ на 24 июня и что такое ценовая стабильность

Национальный банк Украины на четверг, 24 июня, снова снизил официальный курс доллара. Евро также продолжил дешеветь и опустился ниже отметки 51 гривна.

Что происходит с официальным курсом валют и почему ценовая стабильность важна для экономики, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Курс доллара: НБУ снизил курс американской валюты на 2 копейки и установил на уровне 44,86 грн.

НБУ снизил курс американской валюты на 2 копейки и установил на уровне 44,86 грн. Курс евро: европейская валюта потеряла 22 копейки и остановилась на отметке 50,88 грн.

европейская валюта потеряла 22 копейки и остановилась на отметке 50,88 грн. Ценовая стабильность: в НБУ объяснили, почему ценовая стабильность одна из ключевых задач регулятора.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 24 июня официальный курс доллара на уровне 44,86 гривны, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее.

Официальный курс евро снизился ощутимее – до 50,88 гривны, или на 22 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, американская валюта продолжает постепенное снижение, тогда как евро после нескольких дней падения опустился ниже отметки в 51 гривну.

Курс валют НБУ на 24 июня (Инфографика РБК-Украина)

Что такое ценовая стабильность

В Национальном банке отмечают, что одной из главных задач регулятора является обеспечение ценовой стабильности.

Как объясняют в НБУ, ценовая стабильность – это сохранение покупательной способности гривни путем поддержания низкой и прогнозируемой инфляции в среднесрочной перспективе – от трех до пяти лет.

Фактически это означает такое состояние экономики, когда цены на товары и услуги растут умеренными и стабильными темпами. Благодаря этому бизнес и население могут лучше планировать свои расходы, инвестиции и сбережения.

Именно поддержание стабильной инфляции является одним из факторов, помогающих сохранять относительную стабильность валютного рынка и покупательной способности национальной валюты.