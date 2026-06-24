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Доллар дешевеет, евро упал ниже 51 гривны: курс НБУ на 24 июня и что такое ценовая стабильность

16:50 24.06.2026 Ср
2 мин
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aimg Анастасия Мацепа
Доллар дешевеет, евро упал ниже 51 гривны: курс НБУ на 24 июня и что такое ценовая стабильность Фото: официальный курс доллара и евро на 24 июня (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины на четверг, 24 июня, снова снизил официальный курс доллара. Евро также продолжил дешеветь и опустился ниже отметки 51 гривна.

Что происходит с официальным курсом валют и почему ценовая стабильность важна для экономики, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс доллара: НБУ снизил курс американской валюты на 2 копейки и установил на уровне 44,86 грн.
  • Курс евро: европейская валюта потеряла 22 копейки и остановилась на отметке 50,88 грн.
  • Ценовая стабильность: в НБУ объяснили, почему ценовая стабильность одна из ключевых задач регулятора.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 24 июня официальный курс доллара на уровне 44,86 гривны, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее.

Официальный курс евро снизился ощутимее – до 50,88 гривны, или на 22 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, американская валюта продолжает постепенное снижение, тогда как евро после нескольких дней падения опустился ниже отметки в 51 гривну.

Доллар дешевеет, евро упал ниже 51 гривны: курс НБУ на 24 июня и что такое ценовая стабильность

Курс валют НБУ на 24 июня (Инфографика РБК-Украина)

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Что такое ценовая стабильность

В Национальном банке отмечают, что одной из главных задач регулятора является обеспечение ценовой стабильности.

Как объясняют в НБУ, ценовая стабильность – это сохранение покупательной способности гривни путем поддержания низкой и прогнозируемой инфляции в среднесрочной перспективе – от трех до пяти лет.

Фактически это означает такое состояние экономики, когда цены на товары и услуги растут умеренными и стабильными темпами. Благодаря этому бизнес и население могут лучше планировать свои расходы, инвестиции и сбережения.

Именно поддержание стабильной инфляции является одним из факторов, помогающих сохранять относительную стабильность валютного рынка и покупательной способности национальной валюты.

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