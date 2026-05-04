Долар дешевшає, а євро різко пішов угору: "свіжий" курс валют в банках та обмінниках на 4 травня

09:09 04.05.2026 Пн
У деяких банках курс євро додав одразу 24–27 копійок
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)
Ранок 4 травня приніс розбіжність у валютних трендах: поки американський долар продовжує втрачати в ціні у касах найбільших банків, євро продемонстрував різкий стрибок вгору.

Де сьогодні найвигідніше купувати валюту та які цінники встановили ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Стрибок євро: У ПриватБанку картковий курс злетів на 27 коп. (до 52,08 грн), а в Monobank - на 24 коп. (до 52,05 грн).
  • Долар у банках: Продовжує дешевшати. ПриватБанк опустив ціну в касах до 44,10 грн, а Ощадбанк тримає курс у застосунку на рівні 44,15 грн.
  • Обмінники: За вихідні долар трохи додав у ціні - купити можна по 43,88 грн. Євро в обмінниках також подорожчало до 51,75 грн.
  • Карткові курси: Найвигідніший долар на картку наразі у ПУМБ (44,10 грн) та Ощадбанку (44,15 грн).

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 4 травня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках тримається на рівні 43,88 гривень для покупки та 43,75 гривні - для здачі валюти. У порівняння із п'ятницею, 1 травня, валюта зросла в ціні на 8 та 5 копійок відповідно.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,75 гривню, за здати - по 51,50 гривні. Валюта додала в ціні за вихідні 15 та 10 копійок відповідно.

Фото: курс валют на 4 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,15 (-7 коп) гривні, а купують - по 43,70 (-7 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні можна купити по 51,85 (+5 коп) гривні, а здати - по 51,20 (+10 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касі по 44,10 (-10 коп) гривні, а карткою - 44,24 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,95 (+15 коп) гривні, а безнал - 52,08 (+27 коп) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,15 (без змін) гривні, а для карток курс - 44,25 (-5 коп) гривні. Євро ж в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,90 (+10 коп) гривні, а безнал - 52,10 (+10 коп) гривні.

У "Пумбі" долар продають в касі по 44,30 (без змін) гривні, а для карток - 44,10 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,90 (без змін) гривні.

Monobank продає долари по 44,23 (без змін) гривні, а євро - по 52,05 (+24 коп) гривні.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

