Долар впав, євро подорожчав: курс на 4 травня і чого чекати від Нацбанку

16:11 01.05.2026 Пт
Який курс долара Нацбанк встановив на наступний тиждень
Тарас Лєсовий Експерт
Фото: яким буде курс долара у понеділок (колаж РБК-Україна)
Нацбанк встановив офіційний курс долара та євро на понеділок, 4 травня.

Скільки буде коштувати валюта наступного тижня та чого чекати від Нацбанку, - в матеріалі РБК-Україна.

Курс валют НБУ

Нацбанк на понеділок опустив курс долара на 5 копійок. Офіційний курс встановлено на рівні 43,91 грн за долар.

Євро у понеділок навпаки здорожчає до 51,59 грн. Це на 14 копійок дорожче, ніж курс сьогодні.

Фото: яким буде курс долара та євро 4 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Чого чекати від НБУ на початку травня

Нацбанк не допустить різких коливань курсу на початку травня, навіть якщо попит на валюту зросте, сказав в коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку".

За словами експерта, регулятор оперативно реагуватиме на ринкові зміни за допомогою валютних інтервенцій.

"Початок травня варто розглядати як період посиленого контролю з боку НБУ, який і надалі докладатиме зусиль для втримання балансу", - підкреслив він.

