Доллар дешевеет, а евро резко пошел вверх: "свежий" курс валют в банках и обменниках на 4 мая

09:09 04.05.2026 Пн
2 мин
В некоторых банках курс евро прибавил сразу 24-27 копеек
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)
Утро 4 мая принесло расхождение в валютных трендах: пока американский доллар продолжает терять в цене в кассах крупнейших банков, евро продемонстрировал резкий скачок вверх.

Где сегодня выгоднее всего покупать валюту и какие ценники установили ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Скачок евро: В ПриватБанке карточный курс взлетел на 27 коп. (до 52,08 грн), а в Monobank - на 24 коп. (до 52,05 грн).
  • Доллар в банках: Продолжает дешеветь. ПриватБанк опустил цену в кассах до 44,10 грн, а Ощадбанк держит курс в приложении на уровне 44,15 грн.
  • Обменники: За выходные доллар немного прибавил в цене - купить можно по 43,88 грн. Евро в обменниках также подорожало до 51,75 грн.
  • Карточные курсы: Самый выгодный доллар на карту сейчас в ПУМБ (44,10 грн) и Ощадбанке (44,15 грн).

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 4 мая, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках держится на уровне 43,88 гривен для покупки и 43,75 гривны - для сдачи валюты. В сравнение с пятницей, 1 мая, валюта выросла в цене на 8 и 5 копеек соответственно.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,75 гривну, сдать - по 51,50 гривны. Валюта прибавила в цене за выходные 15 и 10 копеек соответственно.

Фото: курс валют на 4 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,15 (-7 коп) гривны, а покупают - по 43,70 (-7 коп) гривны.

Евро в банках сегодня можно купить по 51,85 (+5 коп) гривны, а сдать - по 51,20 (+10 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассе по 44,10 (-10 коп) гривны, а по карте - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,95 (+15 коп) гривны, а безнал - 52,08 (+27 коп) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,15 (без изменений) гривны, а для карточек курс - 44,25 (-5 коп) гривны. Евро же в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,90 (+10 коп) гривны, а безнал - 52,10 (+10 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар продают в кассе по 44,30 (без изменений) гривны, а для карточек - 44,10 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 44,23 (без изменений) гривны, а евро - по 52,05 (+24 коп) гривны.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

