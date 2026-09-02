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Доллар дешевеет, евро ниже 51: курс валют в банках и обменниках на 2 сентября

10:35 02.09.2026 Ср
3 мин
Какие курсы доллара и евро установили крупнейшие банки Украины сегодня?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар дешевеет, евро ниже 51: курс валют в банках и обменниках на 2 сентября Фото: банки и обменники обновили курс валют на 2 сентября (коллаж РБК-Украина)
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В среду, 2 сентября, банки и обменники установили новые курсы доллара и евро. Обе валюты продолжили дешеветь.

Где сегодня выгоднее всего покупать и продавать валюту и сколько стоят 1000 долларов, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 2 сентября Minfin установил средний курс доллара в обменниках на уровне 44,75 грн. для продажи и 44,65 грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,00 грн., а покупают – по 51,80 грн.

Доллар дешевеет, евро ниже 51: курс валют в банках и обменниках на 2 сентября

Фото: курс валют в обменниках 2 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,70 грн (без изменений), а для карт курс составляет 44,64 грн (-20 коп.). Купить доллары в отделениях можно по 44,10 грн (без изменений), а для карт – по 44,25 грн (без изменений).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,95 грн (-5 коп.), а для карт – по 52,08 грн (без изменений). Курс покупки евро в отделениях составляет 50,95 грн (-5 коп.), а для карт – 51,25 грн (-5 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,75 грн (без изменений), а для карт – по 44,90 грн (без изменений). Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,35 грн (-5 коп.), а для карт – 44,35 грн (без изменений).

Евро в мобильном приложении можно купить по 52,05 грн (без изменений), а для карт – по 52,20 грн (без изменений). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,45 грн (-5 коп.), а для карт – 51,40 грн (-5 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 44,90 грн (без изменений), а по коммерческому курсу – по 44,70 грн (без изменений). Курс покупки составляет 44,30 грн (без изменений) в отделениях и 44,40 грн (без изменений) по коммерческому курсу.

Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,10 грн. (-10 коп.), а продать – по 51,40 грн. (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 44,63 грн (-17 коп.), а покупает – по 44,26 грн (-14 коп.). Евро продается по 52,05 грн (-1 коп.), а покупается – по 51,35 грн (-2 коп.).

Доллар дешевеет, евро ниже 51: курс валют в банках и обменниках на 2 сентября

Фото: курс валют в банках 2 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагает Monobank – 44,63 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 44,64 грн, ПриватБанк в отделениях и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,70 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,75 грн.

Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт и ПУМБ в отделениях – по 44,90 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,95 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и Monobank – по 52,05 грн, ПриватБанк для карт – 52,08 грн, ПУМБ – 52,10 грн.

Дороже всего европейская валюта стоит в Ощадбанке для карт – 52,20 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают ПУМБ по коммерческому курсу – 44,40 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и для карт – по 44,35 грн, ПУМБ в отделениях – 44,30 грн, Monobank – 44,26 грн, ПриватБанк для карт – 44,25 грн.

Самый низкий курс покупки доллара среди указанных банков установил ПриватБанк в отделениях – 44,10 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 51,45 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт и ПУМБ – по 51,40 грн, Monobank – 51,35 грн, ПриватБанк для карт – 51,25 грн.

Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 50,95 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня

  • Monobank – 44 630 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 44 640 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 44700 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 44700 грн.
  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 44 750 грн.
  • Сбербанк (для карт) – 44 900 грн.
  • ПУМБ (в отделениях) – 44 900 грн.
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