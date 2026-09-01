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Долар і євро йдуть униз: курс НБУ на 2 вересня та чому валюта не обов’язково різко зросте

16:55 01.09.2026 Вт
2 хв
Яку вартість встановлено для американської та європейської валюти?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар і євро йдуть униз: курс НБУ на 2 вересня та чому валюта не обов’язково різко зросте Фото: НБУ встановив офіційний курс валют на 2 вересня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс основних іноземних валют на середу, 2 вересня. Долар та євро продовжили дешевшати порівняно з попереднім днем.

Скільки коштують долар та євро та чому курс американської валюти не обов’язково різко зростатиме, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 2 вересня НБУ встановив курс долара на рівні 44,45 грн. Порівняно з 1 вересня, коли американська валюта коштувала 44,52 грн, курс знизився на 7 копійок. Таким чином, долар опустився ще нижче позначки у 44,50 грн.

Офіційний курс євро на 2 вересня встановлено на рівні 51,53 грн. Напередодні європейська валюта коштувала 51,63 грн. Отже, за добу євро подешевшав на 10 копійок.

Долар і євро йдуть униз: курс НБУ на 2 вересня та чому валюта не обов’язково різко зросте

Фото: офіційний курс валют НБУ на 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Чому долар не обов’язково різко подорожчає

Попри можливий дефіцит валютної пропозиції, ситуація на ринку не обов’язково призведе до різкого зростання курсу долара.

Як пояснив у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, важливу роль у цьому відіграє Національний банк.

Український валютний ринок майже три роки працює за моделлю керованої гнучкості. НБУ компенсує дефіцит валюти власними продажами, завдяки чому врівноважує попит і пропозицію.

За словами експерта, на початку вересня тижневий обсяг валютних інтервенцій регулятора може становити приблизно 850 млн – 1 млрд доларів.

''І саме тому очікувати прямої математичної залежності “попит зріс – курс різко полетів” не варто'', – пояснив Лєсовий.

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