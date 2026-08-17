Долар дешевшає, євро дорожчає: курс НБУ на 18 серпня та що стримує ріст валюти

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НБУ знизив курс долара на 1 копійку – до 44,69 грн.

Офіційний курс євро зріс на 10 копійок – до 51,80 грн.

Європейська валюта продовжує дорожчати щодо гривні.

НБУ й надалі контролюватиме ситуацію завдяки режиму ''керованої гнучкості''.

Курс валют НБУ

НБУ оновив офіційний курс валют на вівторок, 18 серпня.

Так, курс долара становить 44,69 грн за один долар, що на 1 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.

Водночас курс євро зріс на 10 копійок. За даними регулятора, офіційна вартість європейської валюти становить 51,80 грн за євро.

Для порівняння, 17 серпня НБУ встановив курс долара на рівні 44,70 грн, а євро – 51,70 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 18 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Що стримуватиме курс

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового у коментарі РБК-Україна, ключовим фактором стабільності валютного ринку залишається політика Національного банку.

''Режим ''керованої гнучкості'' дає змогу НБУ згладжувати надмірні курсові рухи, не прив’язуючи гривню до однієї фіксованої позначки'', – зазначив Лєсовий.

Саме тому навіть за підвищеного попиту на готівкову валюту експерт не очікує неконтрольованого зростання курсу найближчим часом.