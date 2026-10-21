1000 доларів за 45 500 грн: курс валют в банках та обмінниках на 21 жовтня

У середу, 21 жовтня, банки та обмінники оновили курси валют. В обмінних пунктах долар і євро подорожчали, тоді як у банках котирування залежать від установи та способу обміну.

Де сьогодні найвигідніше купити долари й євро та за яким курсом банки приймають валюту від клієнтів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 21 жовтня обмінники купують долар у середньому по 45,10 грн – на 4 копійки дорожче, ніж 20 жовтня. Курс продажу американської валюти також зріс – на 3 копійки, до 45,25 грн.

Євро в обмінниках купують по 50,90 грн – на 10 копійок дорожче, ніж напередодні. Курс продажу європейської валюти підвищився на 10 копійок – до 51,10 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 21 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,20 грн – на 5 копійок дешевше, ніж 20 жовтня. Для карток курс продажу не змінився й становить 45,24 грн. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,60 грн, а для карток – по 44,75 грн. Обидва курси купівлі знизилися на 5 копійок.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 50,90 грн – на 10 копійок дешевше, ніж попереднього робочого дня. Для карток курс продажу залишився на рівні 51,02 грн. Банк купує євро у відділеннях по 49,90 грн – на 10 копійок дешевше, ніж напередодні. Для карток курс купівлі знизився на 9 копійок – до 50,23 грн.

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' продають по 45,30 грн – на 5 копійок дорожче, ніж 20 жовтня. Для карток курс продажу зріс на 5 копійок – до 45,50 грн. Банк купує долар у застосунку по 44,95 грн, а для карток – по 44,90 грн. Обидва курси купівлі підвищилися на 5 копійок.

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,90 грн, а для карток – по 51,05 грн. Обидва курси залишилися без змін порівняно з попереднім робочим днем. Так само не змінилися курси купівлі: 50,30 грн у застосунку та 50,20 грн для карток.

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні продають по 45,40 грн, а купують по 44,80 грн. За комерційним курсом банк купує долар по 44,90 грн і продає по 45,40 грн. Усі ці показники залишилися на рівні 20 жовтня.

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 51,00 грн, а купують по 50,30 грн. Порівняно з попереднім робочим днем обидва курси не змінилися.

У Monobank долар продають по 45,23 грн, а купують по 44,83 грн. Курси американської валюти залишилися незмінними порівняно з 20 жовтня.

Євро в Monobank купують по 50,30 грн – без змін за день. Водночас курс продажу зріс на 2 копійки й становить 51,01 грн.

Фото: курси валют у банках 21 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонує ПриватБанк у відділеннях – 45,20 грн. Для карток цього банку американська валюта коштує 45,24 грн, а в ''Мобільному Ощаді'' – 45,30 грн. У Monobank долар продають по 45,23 грн, у ПУМБ – по 45,40 грн, а для карток Ощадбанку – по 45,50 грн.

Євро найдешевше можна придбати у відділеннях ПриватБанку та в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,90 грн. У ПУМБ за готівкового обміну курс продажу становить 51,00 грн, у Monobank – 51,01 грн. Для карток ПриватБанку євро коштує 51,02 грн, а для карток Ощадбанку – 51,05 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,95 грн. У ПУМБ за комерційним курсом і в Ощадбанку для карток долар купують по 44,90 грн. У Monobank курс становить 44,83 грн, у ПУМБ за готівкового обміну – 44,80 грн. ПриватБанк купує долар по 44,75 грн для карток і по 44,60 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше здати в ''Мобільний Ощад'', ПУМБ за готівкового обміну та Monobank – по 50,30 грн. У ПриватБанку для карток курс купівлі становить 50,23 грн, в Ощадбанку для карток – 50,20 грн, а у відділеннях ПриватБанку – 49,90 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

ПриватБанк (у відділеннях) – 45 200 грн.

Monobank – 45 230 грн.

ПриватБанк (для карток) – 45 240 грн.

Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 300 грн.

ПУМБ (готівковий обмін) – 45 400 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 45 400 грн.

Ощадбанк (для карток) – 45 500 грн.

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