Доллар дешевеет, евро дорожает: курс НБУ на 22 октября и почему регулятор увеличивает продажу валюты

Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы иностранных валют на четверг, 22 октября. Доллар немного потерял в цене, а евро подорожал.

Какую стоимость валют установил Нацбанк и почему регулятору приходится увеличивать продажу валюты для поддержания стабильности гривны, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В четверг, 22 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,02 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, 21 октября американская валюта подешевела на 5 копеек – с 45,07 грн.

Официальный курс евро, напротив, вырос. На 22 октября он составляет 50,56 грн., что на 3 копейки больше, чем накануне, когда европейская валюта стоила 50,53 грн.

Фото: курс валют НБУ на 22 октября (инфографика РБК-Украина)

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Почему НБУ тратит больше валюты для поддержания стабильности

Относительно спокойная динамика курса не означает, что давление на валютный рынок снизилось. Значительную роль в поддержании равновесия продолжают играть валютные интервенции Национального банка.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тараса Лесового , в течение последних двух месяцев регулятор в среднем продавал на валютном рынке около 1,2 млрд долларов в неделю. Это примерно на 30–35% больше, чем в первом полугодии, когда средний недельный объем интервенций составил около 900 млн. долларов.

Банкир объясняет такую нагрузку, прежде всего, значительной разницей между потребностями импортеров в валюте и поступлениями от экспорта.

За январь-август Украина импортировала товаров почти на 66,3 млрд долларов, в то время как экспорт за этот период превысил 26,6 млрд долларов. Разница между показателями приблизилась к 40 млрд долларов, а объем импорта почти в 2,5 раза превысил экспорт.

Подобная ситуация формирует значительный спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса. Она необходима для закупки горючего, техники, оборудования, сырья и комплектующих. В то же время, естественного предложения валюты от экспортеров недостаточно, чтобы полностью покрыть этот спрос.

В этих условиях интервенции НБУ остаются важным инструментом поддержания равновесия на валютном рынке.

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