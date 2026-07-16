Долар дешевшає другий день поспіль: курс НБУ на 17 липня та як зараз обирати депозит

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НБУ знизив офіційний курс долара до 44,61 грн.

Євро подорожчав до 51,16 грн.

Долар за добу втратив 13 копійок, євро додав 10 копійок.

Банкір радить диверсифікувати заощадження та не орієнтуватися лише на депозитну ставку.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на п’ятницю, 17 липня, офіційний курс долара на рівні 44,61 грн, що на 13 копійок менше, ніж днем раніше. У четвер, 16 липня, офіційний курс американської валюти становив 44,74 грн.

Водночас євро подорожчав. Офіційний курс європейської валюти на 17 липня становить 51,16 грн, тоді як 16 липня він дорівнював 51,06 грн. Таким чином, курс євро зріс на 10 копійок.

Поки долар другий день поспіль демонструє зниження, європейська валюта продовжує зміцнюватися щодо гривні.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 17 липня (Інфографіка РБК-Україна).

Як зараз обирати депозит

Директор департаменту роздрібного бізнесу ''Глобус банку'' Дмитро Замотаєв у коментарі РБК-Україна зазначає, що у другому півріччі різких змін на депозитному ринку не очікується.

За його словами, банки навряд чи розпочнуть нові ''депозитні перегони'', а ставки можуть змінюватися лише точково, якщо не виникнуть серйозні макроекономічні чинники.

Експерт радить вкладникам перед відкриттям депозиту насамперед визначити, на який строк кошти точно не знадобляться, порівнювати депозитні ставки з прогнозованою інфляцією, враховувати валютні ризики та уважно ознайомлюватися з умовами дострокового розірвання договору.

Оптимальним рішенням, на його думку, може стати диверсифікація заощаджень – розподіл коштів між кількома депозитами з різними строками розміщення.

''Найкращий депозит – це передусім оптимальне поєднання ставки, терміну, надійності та зручності'', – підсумував Дмитро Замотаєв.