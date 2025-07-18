Долар буде дорожчим: фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
Фінансові аналітики в липні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,74 грн/долар. У травні вони очікували курс 44,47 грн/долар.
За інформацією НБУ, девальваційні очікування банкірів у липні не змінилися. Як і квітні вони чекають курс на рівні 45,29 грн/долар.
Населення в червні погіршило очікування до 43,69 грн/долар порівняно з 43,10 грн/долар у травні.
Керівники підприємств у травні чекали на курс 43,84 грн/долар. Прогноз поліпшено порівняно з лютим (44,23 грн/долар).
До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Водночас у квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 - на грудень).
Однак цей показник не є ані орієнтиром, ані прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику.
Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, валютно-курсова політика НБУ насамперед націлена на забезпечення монетарних цілей. За його словами, про бюджетний показник курсу гривні до долара "не є якимось дороговказом для Національного банку".
Наразі курс долара перебуває близько 42 гривень на готівковому ринку. Офіційний курс коливається поблизу 41,80 гривень, а на 18 липня курс НБУ становить 41,86 грн/долар.
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