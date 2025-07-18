Долар буде дорожчим: фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу

Курс долара

Фінансові аналітики в липні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,74 грн/долар. У травні вони очікували курс 44,47 грн/долар.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування банкірів у липні не змінилися. Як і квітні вони чекають курс на рівні 45,29 грн/долар.

Населення в червні погіршило очікування до 43,69 грн/долар порівняно з 43,10 грн/долар у травні.

Керівники підприємств у травні чекали на курс 43,84 грн/долар. Прогноз поліпшено порівняно з лютим (44,23 грн/долар).