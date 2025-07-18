Доллар будет дороже: финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
Финансовые аналитики в июле 2025 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,74 грн/доллар. В мае они ожидали курс 44,47 грн/доллар.
По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров в июле не изменились. Как и апреле они ждут курс на уровне 45,29 грн/доллар.
Население в июне ухудшило ожидания до 43,69 грн/доллар по сравнению с 43,10 грн/доллар в мае.
Руководители предприятий в мае ждали курс 43,84 грн/доллар. Прогноз улучшен по сравнению с февралем (44,23 грн/доллар).
В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 - на декабрь).
Однако этой показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.
Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, валютно-курсовая политика НБУ прежде всего нацелена на обеспечение монетарных целей. По его словам, о бюджетный показатель курса гривны к доллару "не является каким-то указателем для Национального банка".
Сейчас курс доллара находится около 42 гривен на наличном рынке. Официальный курс колеблется вблизи 41,80 гривен, а на 18 июля курс НБУ составляет 41,86 грн/доллар.
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