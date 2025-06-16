Долар буде дешевшим за 45 гривень: фінансові аналітики поліпшили прогноз щодо курсу

Фінансові аналітики в травні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,47 грн/долар. У квітні вони очікували курс 44,75 грн/долар.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування населення в травні погіршилися до 43,10 грн/долар порівняно з 42,50 грн/долар у квітні.

Банкіри у квітні прогнозували 45,29 грн/долар порівняно з 45,31 грн/долар у січні.

Керівники підприємств чекали на курс 44,23 грн/долар (прогноз за лютий).

