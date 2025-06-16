Доллар будет дешевле 45 гривен: финансовые аналитики улучшили прогноз по курсу

Прогнозы курса

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар.

Однако этот показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, валютно-курсовая политика НБУ прежде всего нацелена на обеспечение монетарных целей. По его словам, о бюджетный показатель курса гривны к доллару "не является каким-то указателем для Национального банка".

НБУ держит курс около 41,50 грн/доллар с начала мая. Фактически курс не менялся с начала февраля.

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