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Доллар будет дешевле 45 гривен: финансовые аналитики улучшили прогноз по курсу

Фото: курс доллара будет расти не так быстро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев. Однако доллар подорожает не так сильно, как прогнозировали ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Финансовые аналитики в мае 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,47 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 44,75 грн/доллар

По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в мае ухудшились до 43,10 грн/доллар по сравнению с 42,50 грн/доллар в апреле.

Банкиры в апреле прогнозировали 45,29 грн/доллар по сравнению с 45,31 грн/доллар в январе.

Руководители предприятий ждали курс 44,23 грн/доллар (прогноз за февраль).

 

Прогнозы курса

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар.

Однако этот показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, валютно-курсовая политика НБУ прежде всего нацелена на обеспечение монетарных целей. По его словам, о бюджетный показатель курса гривны к доллару "не является каким-то указателем для Национального банка".

НБУ держит курс около 41,50 грн/доллар с начала мая. Фактически курс не менялся с начала февраля.

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