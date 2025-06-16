Доллар будет дешевле 45 гривен: финансовые аналитики улучшили прогноз по курсу

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев. Однако доллар подорожает не так сильно, как прогнозировали ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
Финансовые аналитики в мае 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,47 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 44,75 грн/доллар
По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в мае ухудшились до 43,10 грн/доллар по сравнению с 42,50 грн/доллар в апреле.
Банкиры в апреле прогнозировали 45,29 грн/доллар по сравнению с 45,31 грн/доллар в январе.
Руководители предприятий ждали курс 44,23 грн/доллар (прогноз за февраль).
В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар.
Однако этот показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.
Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, валютно-курсовая политика НБУ прежде всего нацелена на обеспечение монетарных целей. По его словам, о бюджетный показатель курса гривны к доллару "не является каким-то указателем для Национального банка".
НБУ держит курс около 41,50 грн/доллар с начала мая. Фактически курс не менялся с начала февраля.
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