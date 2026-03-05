Долар б'є рекорди три дні поспіль: який курс на 6 березня та чому дорожчає валюта

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара та євро на фоні конфлікту на Близькому Сході. Офіційний курс долара на завтра знову триматиметься на рекордних позначках.

Скільки коштуватиме валюта 6 березня та що відбувається на ринку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс долара на 6 березня на новому максимумі - 43,80 (+9 коп). Попередні рекорди валюти були вчора та позавчора.

Що стосується євро, то після кількох днів падіння європейска валюта тепер знову росте. Завтра офіційний курс євро становитиме 50,90 (+7 коп).

Фото: курс валют на 6 березня (інфографіка РБК-Україна)

Що чекати від курсу валют

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, вартість євро в Україні залежатиме від ситуації у світі. Зараз глобальна економіка нестабільна, тому валютні ринки поводяться дуже чутливо.

Головні чинники впливу:

Війна на Близькому Сході: Саме події в цьому регіоні зараз визначають настрої інвесторів.

Долар як "сховище": Через світову тривожність інвестори вкладають гроші в долар, щоб їх захистити. Це зміцнює американську валюту відносно інших.

Прогноз: Очікується, що співвідношення євро до долара триматиметься в межах 1,155-1,175.

Хоча у світі існують ризики, що впливають на обидві валюти, масштабних обвалів експерти наразі не очікують.