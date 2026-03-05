ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар б'є рекорди три дні поспіль: який курс на 6 березня та чому дорожчає валюта

15:56 05.03.2026 Чт
2 хв
Чому долар зараз став найголовнішим активом у світі?
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар б'є рекорди три дні поспіль: який курс на 6 березня та чому дорожчає валюта Фото: НБУ оновив курс валют на 6 березня (Getty Images)

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара та євро на фоні конфлікту на Близькому Сході. Офіційний курс долара на завтра знову триматиметься на рекордних позначках.

Скільки коштуватиме валюта 6 березня та що відбувається на ринку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар вже по 44 гривні, євро йде вгору: який курс валют сьогодні в обмінниках та банках

Головне:

  • Новий рекорд долара: Нацбанк встановив офіційний курс на 6 березня на рівні 43,80 грн, що стало третім історичним максимумом поспіль.
  • Розворот євро: Після кількаденного зниження європейська валюта повернулася до зростання - офіційний курс становитиме 50,90 грн.
  • Світовий вплив: Динаміка євро в Україні напряму залежить від війни на Близькому Сході, яка диктує настрої інвесторам на глобальних ринках.
  • Долар як захист: Через нестабільність у світі інвестори обирають долар як "валюту-сховище", що зміцнює його позиції щодо інших активів.
  • Прогноз: Співвідношення євро до долара очікується в межах 1,155–1,175; попри ризики, експерти не прогнозують масштабних обвалів.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс долара на 6 березня на новому максимумі - 43,80 (+9 коп). Попередні рекорди валюти були вчора та позавчора.

Що стосується євро, то після кількох днів падіння європейска валюта тепер знову росте. Завтра офіційний курс євро становитиме 50,90 (+7 коп).

Долар б'є рекорди три дні поспіль: який курс на 6 березня та чому дорожчає валюта

Фото: курс валют на 6 березня (інфографіка РБК-Україна)

Що чекати від курсу валют

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, вартість євро в Україні залежатиме від ситуації у світі. Зараз глобальна економіка нестабільна, тому валютні ринки поводяться дуже чутливо.

Головні чинники впливу:

  • Війна на Близькому Сході: Саме події в цьому регіоні зараз визначають настрої інвесторів.
  • Долар як "сховище": Через світову тривожність інвестори вкладають гроші в долар, щоб їх захистити. Це зміцнює американську валюту відносно інших.
  • Прогноз: Очікується, що співвідношення євро до долара триматиметься в межах 1,155-1,175.

Хоча у світі існують ризики, що впливають на обидві валюти, масштабних обвалів експерти наразі не очікують.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Україна та Росія провели 72-й обмін полоненими: кого повернули додому
Україна та Росія провели 72-й обмін полоненими: кого повернули додому
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні