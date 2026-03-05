ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар бьет рекорды три дня подряд: какой курс на 6 марта и почему дорожает валюта

15:56 05.03.2026 Чт
2 мин
Почему доллар сейчас стал самым главным активом в мире?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар бьет рекорды три дня подряд: какой курс на 6 марта и почему дорожает валюта Фото: НБУ обновил курс валют на 6 марта (Getty Images)

Нацбанк продолжает повышать курс доллара и евро на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Официальный курс доллара на завтра снова будет держаться на рекордных отметках.

Сколько будет стоить валюта 6 марта и что происходит на рынке - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Доллар уже по 44 гривны, евро идет вверх: какой курс валют сегодня в обменниках и банках

Главное:

  • Новый рекорд доллара: Нацбанк установил официальный курс на 6 марта на уровне 43,80 грн, что стало третьим историческим максимумом подряд.
  • Разворот евро: После многодневного снижения европейская валюта вернулась к росту - официальный курс составит 50,90 грн.
  • Мировое влияние: Динамика евро в Украине напрямую зависит от войны на Ближнем Востоке, которая диктует настроения инвесторам на глобальных рынках.
  • Доллар как защита: Из-за нестабильности в мире инвесторы выбирают доллар как "валюту-убежище", что укрепляет его позиции относительно других активов.
  • Прогноз: Соотношение евро к доллару ожидается в пределах 1,155-1,175; несмотря на риски, эксперты не прогнозируют масштабных обвалов.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил курс доллара на 6 марта на новом максимуме - 43,80 (+9 коп). Предыдущие рекорды валюты были вчера и позавчера.

Что касается евро, то после нескольких дней падения европейская валюта теперь снова растет. Завтра официальный курс евро составит 50,90 (+7 коп).

Доллар бьет рекорды три дня подряд: какой курс на 6 марта и почему дорожает валюта

Фото: курс валют на 6 марта (инфографика РБК-Украина)

Что ждать от курса валют

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, стоимость евро в Украине будет зависеть от ситуации в мире. Сейчас глобальная экономика нестабильна, поэтому валютные рынки ведут себя очень чувствительно.

Главные факторы влияния:

  • Война на Ближнем Востоке: Именно события в этом регионе сейчас определяют настроения инвесторов.
  • Доллар как "хранилище": Из-за мировой тревожности инвесторы вкладывают деньги в доллар, чтобы их защитить. Это укрепляет американскую валюту относительно других.
  • Прогноз: Ожидается, что соотношение евро к доллару будет держаться в пределах 1,155-1,175.

Хотя в мире существуют риски, влияющие на обе валюты, масштабных обвалов эксперты пока не ожидают.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

