Доллар бьет рекорды три дня подряд: какой курс на 6 марта и почему дорожает валюта
Нацбанк продолжает повышать курс доллара и евро на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Официальный курс доллара на завтра снова будет держаться на рекордных отметках.
Сколько будет стоить валюта 6 марта и что происходит на рынке - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Новый рекорд доллара: Нацбанк установил официальный курс на 6 марта на уровне 43,80 грн, что стало третьим историческим максимумом подряд.
- Разворот евро: После многодневного снижения европейская валюта вернулась к росту - официальный курс составит 50,90 грн.
- Мировое влияние: Динамика евро в Украине напрямую зависит от войны на Ближнем Востоке, которая диктует настроения инвесторам на глобальных рынках.
- Доллар как защита: Из-за нестабильности в мире инвесторы выбирают доллар как "валюту-убежище", что укрепляет его позиции относительно других активов.
- Прогноз: Соотношение евро к доллару ожидается в пределах 1,155-1,175; несмотря на риски, эксперты не прогнозируют масштабных обвалов.
Курс валют НБУ
Нацбанк установил курс доллара на 6 марта на новом максимуме - 43,80 (+9 коп). Предыдущие рекорды валюты были вчера и позавчера.
Что касается евро, то после нескольких дней падения европейская валюта теперь снова растет. Завтра официальный курс евро составит 50,90 (+7 коп).
Фото: курс валют на 6 марта (инфографика РБК-Украина)
Что ждать от курса валют
Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, стоимость евро в Украине будет зависеть от ситуации в мире. Сейчас глобальная экономика нестабильна, поэтому валютные рынки ведут себя очень чувствительно.
Главные факторы влияния:
- Война на Ближнем Востоке: Именно события в этом регионе сейчас определяют настроения инвесторов.
- Доллар как "хранилище": Из-за мировой тревожности инвесторы вкладывают деньги в доллар, чтобы их защитить. Это укрепляет американскую валюту относительно других.
- Прогноз: Ожидается, что соотношение евро к доллару будет держаться в пределах 1,155-1,175.
Хотя в мире существуют риски, влияющие на обе валюты, масштабных обвалов эксперты пока не ожидают.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.