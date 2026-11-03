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Доллар по 47 гривен: сколько придется заплатить за валюту в банках и обменниках 3 ноября

09:33 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Доллар по 47 гривен: сколько придется заплатить за валюту в банках и обменниках 3 ноября Фото: банки и обменники пересмотрели курсы валют (РБК-Украина)
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Во вторник, 3 ноября, наличный курс доллара и евро в обменниках Украины остается выше, чем в банках. В то же время, финучреждения пересмотрели стоимость продажи иностранной валюты: в большинстве из них доллар и евро подорожали по сравнению с предыдущим днем.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках и банках сегодня, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 3 ноября средний курс доллара в обменниках составляет 47,01 грн для покупки валюты и 46,70 грн для ее продажи. По сравнению с утром понедельника, 2 ноября, купить доллары стало дороже на 8 копеек, а сдать – на 20 копеек.

Евро в обменниках сегодня можно купить в среднем за 52,30 гривны, а продать – за 51,92 гривны. За сутки курс покупки вырос на 30 копеек, а продажи – на 22 копейки.

Доллар по 47 гривен: сколько придется заплатить за валюту в банках и обменниках 3 ноября
Фото: курс валют в обменниках 3 ноября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар и евро дорожают: НБУ установил новый курс валют на 3 ноября

Курс валют в банках

По средним значениям приведенных банковских курсов доллар сегодня продают примерно по 46,04 гривны, а покупают по 45,47 гривны.

Евро в банках можно купить в среднем по 51,71 гривны, а сдать – по 50,81 гривны.

Доллар по 47 гривен: сколько придется заплатить за валюту в банках и обменниках 3 ноября
Фото: курс валют в банках 3 ноября (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,99 гривны, что на 4 копейки дороже, чем накануне. Для карт курс продаж остается неизменным – 45,87 гривны.

Евро в кассах банка можно купить по 51,50 гривны, а картой – по 51,54 гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает американскую валюту по 46,15 гривны, что на 35 копеек дороже курса предыдущего дня. Для карт курс составляет 46,20 гривны – на 25 копеек больше.

Евро в приложении и для карточных операций продается по 51,85 гривны. Это на 55 и 40 копеек соответственно дороже, чем 2 ноября.

ПУМБ продает доллары по наличному курсу по 46,10 гривны – на 30 копеек дороже, чем накануне. Коммерческий курс покупки составляет 45,60 грн, продажи – 46,10 грн.

Евро в наличном обмене банка сегодня можно купить по 51,70 грн. В сутки курс вырос на 40 копеек.

Monobank продает доллары по 45,86 гривны – на 1 копейку дороже предыдущего дня. Евро стоит 51,80 гривны, что на 53 копейки больше курса 2 ноября.

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