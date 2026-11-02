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Долар і євро дорожчають: НБУ встановив новий курс валют на 3 листопада

16:57 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар і євро дорожчають: НБУ встановив новий курс валют на 3 листопада Фото: НБУ оновив офіційний курс долара та євро (Getty Images)
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Національний банк України переглянув офіційні курси іноземних валют щодо гривні. Обидві основні валюти продемонстрували зростання після попереднього зниження та незначних коливань.

Який курс встановив Нацбанк та чи можливий дефіцит готівкової валюти на ринку, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

За даними НБУ, на вівторок, 3 листопада, офіційний курс долара встановлено на рівні 45,53 грн. Для порівняння, у понеділок, 2 листопада, американська валюта коштувала 45,35 грн. Таким чином, долар подорожчав на 18 копійок.

Європейська валюта також зросла в ціні. Якщо попереднього банківського дня офіційний курс євро становив 50,68 грн, то на 3 листопада Нацбанк встановив його на рівні 51,05 грн. Зростання становить 37 копійок.

Долар і євро дорожчають: НБУ встановив новий курс валют на 3 листопада
Фото: курс валют НБУ на 3 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Курс валют на 2 листопада: скільки коштує долар та євро в обмінниках і банках

Чи загрожує українцям дефіцит готівкової валюти

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, на готівковому ринку курси купівлі та продажу іноземної валюти переважно залежатимуть від ситуації на міжбанківському ринку. Водночас за підвищеного попиту різниця між ними може тимчасово збільшуватися майже до 1 гривні, а курс продажу – наближатися до верхньої межі прогнозованого діапазону.

Попри це, підстав очікувати дефіциту готівкової валюти немає. Українці можуть вільно купувати її за готівкові гривні без загального обмеження суми.

Читайте також: Валютні гойдалки осені: чому курс долара впевнено йде до позначки у 46 гривень

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