Яким буде курс долара у грудні

За базовим прогнозом банкіра, протягом грудня долар переважно торгуватиметься в діапазоні 45-46 гривень. При цьому вартість його продажу в банках та обмінниках може тимчасово підніматися до 46,5-47 гривень.

За словами Лєсового, попри складну економічну ситуацію та воєнний тиск, наразі немає достатніх підстав очікувати настільки стрімкого знецінення гривні, щоб долар до кінця 2026 року коштував 50, 60 або навіть 100 гривень.

Водночас валютний ринок залишається вразливим до кількох чинників. Один із них – інфляція, яка в річному вимірі досягла 11%. За підсумками січня-жовтня споживчі ціни зросли на 10,3%, а вартість пального та мастил – на 51,5%.

Подорожчання енергоносіїв збільшує витрати підприємств і транспортних компаній, що поступово впливає на ціни товарів та послуг.

Додатковий тиск на валютний ринок створюють російські атаки на енергетичну інфраструктуру, логістику та виробництво. Відновлення пошкоджених об’єктів потребує імпорту, а це збільшує попит на іноземну валюту. Водночас пропозиція валюти від експортерів в окремі періоди може бути недостатньою.

Ще одним чинником сезонних коливань можуть стати грудневі бюджетні видатки, річні премії та бонуси. Частину цих коштів громадяни можуть спрямувати на придбання іноземної валюти.

Що стримуватиме зростання курсу

Водночас є фактори, які допомагатимуть утримувати ситуацію на валютному ринку під контролем.

Зокрема, міжнародні резерви України станом на 1 листопада становили близько 49,1 млрд доларів. Це дає Національному банку можливість активно проводити валютні інтервенції та впливати на баланс попиту і пропозиції.

Крім того, напередодні свят частина українців може продавати валютні заощадження, щоб покрити додаткові витрати. Альтернативою купівлі долара залишатимуться гривневі депозити строком на 3-6 місяців.

Тарас Лєсовий радить не піддаватися ажіотажу та не купувати валюту під впливом прогнозів про її різке подорожчання.

За його словами, для сценарію з доларом по 50-60 гривень або вище протягом одного місяця потрібні надзвичайні обставини, які суттєво обмежили б можливості НБУ стабілізувати ринок.

Крім того, після короткочасного зростання курсу може настати стабілізація. У такому разі різниця між ціною купівлі та продажу валюти здатна призвести до фінансових втрат для тих, хто придбав її на піку.

Таким чином, грудень може супроводжуватися помітними коливаннями валютного ринку, однак, за оцінкою банкіра, Національний банк залишатиметься основним стабілізатором, який стримуватиме надмірні курсові стрибки.

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