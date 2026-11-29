Каким будет курс доллара в декабре

По базовому прогнозу банкира, в течение декабря доллар будет преимущественно торговаться в диапазоне 45-46 гривен. При этом стоимость его продаж в банках и обменниках может временно подниматься до 46,5-47 гривен.

По словам Лесового, несмотря на сложную экономическую ситуацию и военное давление, нет достаточных оснований ожидать столь стремительного обесценивания гривны, чтобы доллар до конца 2026 года стоил 50, 60 или даже 100 гривен.

В то же время валютный рынок остается уязвимым к нескольким факторам. Один из них – инфляция, которая в годовом исчислении достигла 11%. По итогам января-октября потребительские цены выросли на 10,3%, а стоимость горючего и смазочных масел – на 51,5%.

Удорожание энергоносителей увеличивает расходы предприятий и транспортных компаний, что постепенно влияет на цены товаров и услуг.

Дополнительное давление на денежный рынок создают русские атаки на энергетическую инфраструктуру, логистику и создание. Восстановление поврежденных объектов требует импорта, что увеличивает спрос на иностранную валюту. В то же время предложение валюты от экспортеров в отдельные периоды может быть недостаточным.

Еще одним фактором сезонных колебаний могут стать декабрьские бюджетные расходы, годовые премии и бонусы. Часть этих средств граждане могут направить на покупку иностранной валюты.

Что будет сдерживать рост курса

В то же время, есть факторы, которые будут помогать удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем.

В частности, международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября составили около 49,1 млрд. долларов. Это позволяет Национальному банку активно проводить валютные интервенции и влиять на баланс спроса и предложения.

Кроме того, в канун праздников часть украинцев может продавать валютные сбережения, чтобы покрыть дополнительные расходы. Альтернативой покупки доллара останутся гривневые депозиты сроком на 3-6 месяцев.

Тарас Лесовой советует не поддаваться ажиотажу и не покупать валюту под влиянием прогнозов о ее резком подорожании.

По его словам, для сценария с долларом по 50-60 гривен или выше в течение одного месяца нужны чрезвычайные обстоятельства, которые бы существенно ограничили возможности НБУ стабилизировать рынок.

Кроме того, после кратковременного роста курса может наступить стабилизация. В таком случае разница между ценой покупки и продажи валюты способна привести к финансовым потерям для тех, кто приобрел ее на пике.

Таким образом, декабрь может сопровождаться заметными колебаниями валютного рынка, однако, по оценке банкира, Национальный банк будет оставаться основным стабилизатором, сдерживающим чрезмерные курсовые скачки.

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