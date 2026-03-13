Долар по 45? Чому в Україні зростає курс та чого чекати до кінця року

Головне: Рекордний курс: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 13 березня на рівні 44,16 грн, що є новим максимумом. Американська валюта б'є рекорди вже кілька днів поспіль.

Чому гривня девальвує?

Експерт виділяє два ключові фактори, якими керується НБУ:

Контрольована інфляція. На початку року інфляція залишається в допустимих межах. У Нацбанку розраховують, що нинішнє зниження курсу не призведе до зростання цін вище за прогнозовані показники, тому вважають таку ситуацію прийнятною.

Запит від уряду та торговий дефіцит. Кабінет міністрів тривалий час пропонував НБУ трохи девалювати гривню, щоб вирівняти торговий баланс України, який наразі є сильно дефіцитним. Раніше регулятор ігнорував ці пропозиції, але зараз вирішив дослухатися до них, особливо на фоні затримки міжнародної макрофінансової допомоги.

Яким буде курс до кінця року?

Через ці причини Нацбанк ухвалив рішення частково знизити курс гривні. За оцінкою Гетьмана, до кінця року офіційний курс Національного банку може опуститися до позначки 45 гривень за долар.

Який курс сьогодні?

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 13 березня на рівні 44,16 гривень. На сьогодні це максимальна позначка. Долар тримається на рекордних межах вже кілька днів. На 12 березня НБУ також давав максимум - 43,97 гривні. А минулого тижня американська валюта три дні поспіль била рекорди.