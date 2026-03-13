Долар по 45? Чому в Україні зростає курс та чого чекати до кінця року

Національний банк України продовжує знижувати курс гривні до долара. Вже два тижні валюта б'є рекорд за рекордом і наразі знаходиться на історичному максимумі - понад 44 гривні.
У коментарі РБК-Україна координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований член CASE Ukraine Олег Гетьман назвав основні причини, чому наразі знижується курс національної валюти.
Головне:
Експерт виділяє два ключові фактори, якими керується НБУ:
Контрольована інфляція. На початку року інфляція залишається в допустимих межах. У Нацбанку розраховують, що нинішнє зниження курсу не призведе до зростання цін вище за прогнозовані показники, тому вважають таку ситуацію прийнятною.
Запит від уряду та торговий дефіцит. Кабінет міністрів тривалий час пропонував НБУ трохи девалювати гривню, щоб вирівняти торговий баланс України, який наразі є сильно дефіцитним. Раніше регулятор ігнорував ці пропозиції, але зараз вирішив дослухатися до них, особливо на фоні затримки міжнародної макрофінансової допомоги.
Через ці причини Нацбанк ухвалив рішення частково знизити курс гривні. За оцінкою Гетьмана, до кінця року офіційний курс Національного банку може опуститися до позначки 45 гривень за долар.
Нацбанк встановив офіційний курс долара на 13 березня на рівні 44,16 гривень. На сьогодні це максимальна позначка. Долар тримається на рекордних межах вже кілька днів. На 12 березня НБУ також давав максимум - 43,97 гривні. А минулого тижня американська валюта три дні поспіль била рекорди.
