Доллар по 45? Почему в Украине растет курс и чего ждать до конца года

Нацбанк установил официальный курс доллара на 13 марта на уровне 44,16 грн, что является новым максимумом. Американская валюта бьет рекорды уже несколько дней подряд. Причины девальвации: НБУ снижает курс гривны из-за допустимого уровня инфляции и необходимости выровнять дефицитный торговый баланс (согласно предложениям Кабмина).

НБУ снижает курс гривны из-за допустимого уровня инфляции и необходимости выровнять дефицитный торговый баланс (согласно предложениям Кабмина). Влияние помощи: На решение регулятора повлияла задержка международной макрофинансовой помощи для Украины.

На решение регулятора повлияла задержка международной макрофинансовой помощи для Украины. Прогноз до конца года: Из-за частичного снижения курса гривны, официальный показатель НБУ может опуститься до отметки 45 грн за доллар.

Почему гривна девальвирует?

Эксперт выделяет два ключевых фактора, которыми руководствуется НБУ:

Контролируемая инфляция. В начале года инфляция остается в допустимых пределах. В Нацбанке рассчитывают, что нынешнее снижение курса не приведет к росту цен выше прогнозируемых показателей, поэтому считают такую ситуацию приемлемой.

Запрос от правительства и торговый дефицит. Кабинет министров долгое время предлагал НБУ немного девалировать гривну, чтобы выровнять торговый баланс Украины, который сейчас сильно дефицитный. Ранее регулятор игнорировал эти предложения, но сейчас решил прислушаться к ним, особенно на фоне задержки международной макрофинансовой помощи.

Каким будет курс до конца года?

По этим причинам Нацбанк принял решение частично снизить курс гривны. По оценке Гетьмана, до конца года официальный курс Национального банка может опуститься до отметки 45 гривен за доллар.

Какой курс сегодня?

Нацбанк установил официальный курс доллара на 13 марта на уровне 44,16 гривен. На сегодня это максимальная отметка. Доллар держится на рекордных пределах уже несколько дней. На 12 марта НБУ также давал максимум - 43,97 гривны. А на прошлой неделе американская валюта три дня подряд била рекорды.