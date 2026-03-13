Доллар по 45? Почему в Украине растет курс и чего ждать до конца года

Национальный банк Украины продолжает снижать курс гривны к доллару. Уже две недели валюта бьет рекорд за рекордом и сейчас находится на историческом максимуме - более 44 гривен.
В комментарии РБК-Украина координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный член CASE Ukraine Олег Гетьман назвал основные причины, почему сейчас снижается курс национальной валюты.
Главное:
Эксперт выделяет два ключевых фактора, которыми руководствуется НБУ:
Контролируемая инфляция. В начале года инфляция остается в допустимых пределах. В Нацбанке рассчитывают, что нынешнее снижение курса не приведет к росту цен выше прогнозируемых показателей, поэтому считают такую ситуацию приемлемой.
Запрос от правительства и торговый дефицит. Кабинет министров долгое время предлагал НБУ немного девалировать гривну, чтобы выровнять торговый баланс Украины, который сейчас сильно дефицитный. Ранее регулятор игнорировал эти предложения, но сейчас решил прислушаться к ним, особенно на фоне задержки международной макрофинансовой помощи.
По этим причинам Нацбанк принял решение частично снизить курс гривны. По оценке Гетьмана, до конца года официальный курс Национального банка может опуститься до отметки 45 гривен за доллар.
Нацбанк установил официальный курс доллара на 13 марта на уровне 44,16 гривен. На сегодня это максимальная отметка. Доллар держится на рекордных пределах уже несколько дней. На 12 марта НБУ также давал максимум - 43,97 гривны. А на прошлой неделе американская валюта три дня подряд била рекорды.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.