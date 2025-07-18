Долар по 22 гривні: The Economist оновив "справедливий" курс за індексом Біг-Мака

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 132 гривні, тоді як у США - 6,01 долара. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 47,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 21,96 грн/долар.



Дані за останні роки показують істотну недооціненість гривні. У січні 2025 року українська гривня перебувала на шостому місці з кінця в індексі Біг-Мака. За цей час курс долара впав на 19 копійок, проте Біг-Мак подорожчав в Україні на 12 гривень, а в США на 0,22 долара.



Інші валюти

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2025 року є грошові одиниці Єгипту, Індонезії, Індії, Тайваню, В'єтнаму, Філіппін і ПАР (на 50-58%).



Переоціненими валютами є швейцарський франк (на 49,6%), уругвайський песо (на 29,6%), норвезька крона (на 22,1%), шведська крона (21,8%), данська крона (на 16,6%), євро (на 15,2%), британський фунт (13,5%). Переважно це пов'язано з рекордним падінням долара до світових валют за перше півріччя 2025 року.

