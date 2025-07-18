Доллар по 22 гривны: The Economist обновил "справедливый" курс по индексу Биг-Мака

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 132 гривны, в то время как в США - 6,01 доллара. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 47,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,81, грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 21,96 грн/доллар.



Данные за последние годы показывают существенную недооцененность гривны. В январе 2025 году украинская гривна находилась на шестом месте с конца в индексе Биг-Мака. За это время курс доллара упал на 19 копеек, однако Биг-Мак подорожал в Украине на 12 гривен, а в США на 0,22 доллара.



Другие валюты

Самыми недооцененными валютами мира в июле 2025 года являются денежные единицы Египта, Индонезии, Индии, Тайваня, Вьетнама, Филиппин и ЮАР (на 50-58%).



Переоцененными валютами являются швейцарский франк (на 49,6%), уругвайский песо (на 29,6%), норвежская крона (на 22,1%), шведская крона (21,8%), датская крона (на 16,6%), евро (на 15,2%), британский фунт (13,5%). В основном это связано с рекордным падением доллара к мировым валютам за первое полугодие 2025 года.

