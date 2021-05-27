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Документы на субсидию снова можно подать онлайн: работа сервиса восстановлена

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Украина, Четверг 27 мая 2021 16:46
Документы на субсидию снова можно подать онлайн: работа сервиса восстановлена Фото: документы на субсидию снова можно подать онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики восстановило сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии". Документы снова можно подать в онлайн-режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Таким образом, обратиться за оформлением жилищной субсидии можно такими способами:

  • - через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦПАУ;
  • - непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
  • - заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;
  • - через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики в разделе "Е-Сервисы" - "Жилищные субсидии".

В Минсоцполитики напоминают, что согласно решению правительства назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан (автоматически), кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

  • предоставлялась в денежной безналичной форме;
  • была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица и т.п.);
  • была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.

Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Напомним, Кабинет министров во время заседания 19 мая 2021 года решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Будут подавать декларации примерно 460 тысяч.

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