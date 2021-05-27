Документы на субсидию снова можно подать онлайн: работа сервиса восстановлена

Министерство социальной политики восстановило сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии ". Документы снова можно подать в онлайн-режиме.

В Минсоцполитики напоминают, что согласно решению правительства назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан (автоматически), кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Напомним, Кабинет министров во время заседания 19 мая 2021 года решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Будут подавать декларации примерно 460 тысяч.