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Документи на субсидію знову можна подати онлайн: роботу сервісу відновлено

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Україна, Четвер 27 травня 2021 16:46
Документи на субсидію знову можна подати онлайн: роботу сервісу відновлено Фото: документи на субсидію знову можна подати онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики відновило сервісу "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії". Документи знову можна подати в онлайн-режимі.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Таким чином, звернутися за оформленням житлової субсидії можна у такий спосіб:

  • - через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;
  • - безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;
  • - заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;
  • - через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики у розділі "Е-Сервіси" - "Житлові субсидії".

У Мінсоцполітики нагадують, що відповідно до рішення уряду призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян (автоматично), крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

  • надавалася у грошовій безготівковій формі;
  • була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи тощо);
  • була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Відзначимо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 19 травня 2021 року вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Будуть подавати декларації приблизно 460 тисяч.

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