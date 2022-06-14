Без документов, но с ограничением. Как снять наличные с карты без банкомата

Кроме банкоматов наличные с карты в Украине можно снять на кассах в магазинах, АЗС и аптеках. Максимальная сумма - 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Национального банка Украины ( НБУ ).

Снятие наличной гривны со счетов

Во время военного положения со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере до 100 тыс. грн в день. Банкоматы выдают деньги, инкассаторы по возможности подкрепляют их наличными.

Альтернативные методы снятия наличной гривны

Кроме снятия наличных с банкоматов, в случае острой потребности в наличных можно получить ее в предприятиях торговли.

Чтобы получить наличные в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (нужно уточнять возможную сумму выдачи на кассе торговца).

Перечень заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может меняться)

Супермаркеты и магазины

АТБ-Маркет (6 000 грн)

Сільпо (6 000 грн)

Фора (6 000 грн)

FOZZY (6 000 грн)

VARUS (6 000 грн)

NOVUS (до 500 грн)

ROSHEN (до 500 грн)

ЛотОК (6 000 грн)

Thrash! (6 000 грн)

Точка (6 000 грн)

Сім23 (до 2 000 грн)

EVA (до 2 000 грн

Сети АЗС

ОККО (6 000 грн)

Укрнафта (до 5 000 грн)

БРСМ-Нафта (до 500 грн)

WOG (6 000 грн)

Аптеки