Без документів, але з обмеженням. Як зняти готівку з картки без банкомата
Крім банкоматів готівку з картки в Україні можна зняти на касах у магазинах, АЗС та аптеках. Максимальна сума - 6 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Національного банку України (НБУ).
Зняття готівкової гривні з рахунків
Під час воєнного стану з рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти готівкову гривню у розмірі до 100 тис. грн на день. Банкомати видають гроші, інкасатори по можливості підкріплюють їх готівкою.
Альтернативні методи зняття готівкової гривні
Крім зняття готівки з банкоматів, у разі гострої потреби в готівці можна отримати її в підприємствах торгівлі.
Щоб отримати готівку в магазині, аптеці чи АЗС, необхідно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень (потрібно уточнювати можливу суму видачі на касі торговця).
Перелік закладів, інформацією про яких володіє НБУ (він не остаточний і може змінюватися)
Супермаркети та магазини
- АТБ-Маркет (6 000 грн)
- Сільпо (6 000 грн)
- Фора (6 000 грн)
- FOZZY (6 000 грн)
- VARUS (6 000 грн)
- NOVUS (до 500 грн)
- ROSHEN (до 500 грн)
- ЛотОК (6 000 грн)
- Thrash! (6 000 грн)
- Точка (6 000 грн)
- Сім23 (до 2 000 грн)
- EVA (до 2 000 грн
Мережі АЗС
- ОККО (6 000 грн)
- Укрнафта (до 5 000 грн)
- БРСМ-Нафта (до 500 грн)
- WOG (6 000 грн)
Аптеки
- Біла ромашка (6 000 грн)
- Аптека Доброго Дня
- Аптека АНЦ (6 000 грн)
- Аптека Копійка
- Аптека 9·1·1 (6 000 грн)
- Аптека оптових цін
- МедСервіс (6 000 грн)
Нагадаємо, ПриватБанк запустив послугу поповнення карток готівкою на касах торгових точок. Сервіс "Поповнення на касі" дозволяє поповнювати картки українських банків не лише у терміналах самообслуговування та відділеннях банку, а й разом з оплатою покупок на касах.
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