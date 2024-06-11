Чи дають українцям відстрочку від мобілізації для догляду за старшими родичами: що відомо

Чи можна в Україні отримати відстрочку від мобілізації для догляду за старшими родичами під час війни?

РБК-Україна розповідає, що відомо про це питання та з яким проханням українці звернулися до президента Володимира Зеленського.

Чи дають відстрочку для догляду за старшими родичами

Згідно з постановою Кабінету міністрів №560 "Про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" від 16 травня 2024 року, відстрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період надається військовозобов'язаним з підстав, визначених статтею 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Виходячи з документа, відстрочку можуть отримати, зокрема, військовозобов'язані особи, які мають:

дружину або чоловіка з інвалідністю

одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чи чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи - за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати

Отже, щоб отримати відстрочку від мобілізації, крім документів про родинні зв'язки та документів про встановлену інвалідність, необхідно підтвердити також, що відсутні інші працездатні особи (які не досягли пенсійного віку), що можуть їх утримувати.

При цьому про відстрочку від мобілізації для догляду за старшими родичами на тлі війни не йдеться.

Звернення українців до президента

У понеділок, 10 червня 2024 року, на сайті президента України Володимира Зеленського опублікували електронну петицію №22/228004-еп "Про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для осіб, які здійснюють постійний догляд за людьми похилого віку, що за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують такого догляду".

Її автор (ініціатор) - Галатова Ганна Максимівна.

Зазначається, що ця ініціатива має на меті підтримку людей, які зіткнулися з викликами догляду за старшими родичами.

"Під час війни гинуть та помирають цивільні люди. Люди похилого віку, які після 80 років не являються офіційними інвалідами 2 або 1 групи, але за станом здоров'я не можуть виконувати життєво необхідних функцій без сторонніх осіб, можуть залишитися без доглядальника після набрання чинності 18.05.24 закону про мобілізацію. Тому що законні доглядальники втратили можливість отримати відстрочку", - пояснюється у тексті петиції.

З огляду на це президента просять "не змушувати людей похилого віку в поважному віці (за 80 років) оформлювати інвалідність".

"Тому що в більшості таких людей немає вже сил на такі оформлення! Ми закликаємо вас, пане президенте, звернути увагу на цю важливу проблему та вжити необхідних заходів для запровадження відстрочки на військову службу для осіб, які здійснюють постійний догляд за людьми похилого віку (родичами), які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують такого догляду", - наголошується у документі.

Уточнюється, що підтримка петиції забезпечить добробут "наших старших громадян" і підтримку людей, які опікуються ними.

Станом на 18:00 11 червня 2024 року, петиція зібрала 238 голосів із 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще впродовж 92 днів.

Петиція №22/228004-еп (скріншот: petition.president.gov.ua)