Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: відповідь Міноборони
Протягом 2024 року в додатку Резерв+ з’являться відстрочки для студентів та багатодітних батьків.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За її словами, особливо важливою є функція автоматичної онлайн-відстрочки, яка буде реалізована через інтеграцію з іншими реєстрами. Перші оновлення будуть стосуватися студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.
"Ми прагнемо не змушувати громадян стояти у чергах, а запровадити проактивну автоматичну відстрочку. Як тільки інформація з відповідних реєстрів стане доступною, вона одразу відобразиться в Резерв+", - заявила Черногоренко.
Відстрочка від мобілізації
З ухваленням нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року розширилися категорії чоловіків, які мають право на відстрочку. Водночас деякі категорії більше не зможуть її отримати.
Раніше РБК-Україна розглянули, хто з чоловіків втратив право на відстрочку за новими правилами.
Крім того, розповідалося чи можна стати на військовий облік не за місцем прописки.
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