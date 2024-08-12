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Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: відповідь Міноборони

Понеділок 12 серпня 2024 13:13
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Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: відповідь Міноборони Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом 2024 року в додатку Резерв+ з’являться відстрочки для студентів та багатодітних батьків.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За її словами, особливо важливою є функція автоматичної онлайн-відстрочки, яка буде реалізована через інтеграцію з іншими реєстрами. Перші оновлення будуть стосуватися студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.

"Ми прагнемо не змушувати громадян стояти у чергах, а запровадити проактивну автоматичну відстрочку. Як тільки інформація з відповідних реєстрів стане доступною, вона одразу відобразиться в Резерв+", - заявила Черногоренко.

Відстрочка від мобілізації

З ухваленням нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року розширилися категорії чоловіків, які мають право на відстрочку. Водночас деякі категорії більше не зможуть її отримати.

Раніше РБК-Україна розглянули, хто з чоловіків втратив право на відстрочку за новими правилами.

Крім того, розповідалося чи можна стати на військовий облік не за місцем прописки.

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