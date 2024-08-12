Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: відповідь Міноборони

Протягом 2024 року в додатку Резерв+ з’являться відстрочки для студентів та багатодітних батьків.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.