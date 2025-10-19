UA

Документ майже готовий: Зеленський заінтригував новою угодою щодо зброї для України

Фото: український президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Каріна Левицька

Україна завершує підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами. Документ стосується постачання систем ППО, далекобійних засобів і розширення оборонних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що Україна працює з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL і збільшувати закупівлі американської зброї.

"Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL", - зазначив він.

 

Також, за його словами, вже готуються дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій.

"Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", - пояснив Зеленський.

Що таке PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) це ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.

В Міноборони України зазначили, що ця програма є одним із ключових механізмів забезпечення України американською зброєю та оборонним обладнанням.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марка Рютте зауважив, що до програми приєдналися вже понад половина країн НАТО.

