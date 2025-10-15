Більш ніж половина країн-членів НАТО вже приєднались до PURL, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що більш ніж половина країн-членів Альянсу приєднались до ініціативи PURL.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Він наголосив, що ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) зібрала вже більш ніж половину країн-членів НАТО. Генсек додав, що це забезпечить "надзвичайно важливий потік підтримки" для України.

Рютте також зазначив, що НАТО не бере участі в "обміні ударами", але вжив необхідних заходів для захисту та оборони своїх громадян, а також показав потенційному агресору "непохитну рішучість".

"НАТО є оборонним альянсом. Він залишиться оборонним альянсом, але не помиляйтеся - цей оборонний альянс готовий і бажає зробити все необхідне, щоб захистити 1 мільярд наших громадян і нашу територію", - підкреслив він.