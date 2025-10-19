RU

Документ почти готов: Зеленский заинтриговал новой сделкой по оружию для Украины

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Карина Левицкая

Украина завершает подготовку нового оборонного соглашения с европейскими партнерами. Документ касается поставки систем ПВО, дальнобойных средств и расширения оборонных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент сообщил, что Украина работает с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия.

"В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнерами в Европе относительно новых взносов в программу PURL", - отметил он.

Также, по его словам, уже готовятся очень важные наши договоренности с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям.

"Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим", - пояснил Зеленский.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) это инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.

В Минобороны Украины отметили, что эта программа является одним из ключевых механизмов обеспечения Украины американским оружием и оборонным оборудованием.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марка Рютте отметил, что к программе присоединились уже более половины стран НАТО.

