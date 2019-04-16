Доклад Мюллера по РФ обнародуют в четверг

Фото: Роберт Мюллер (из открытых источников)

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера будет обнародована 18 апреля

Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера, который возглавлял расследование предполагаемого вмешательства Российской Федерации в выборах американского президента в 2016 году, будет обнародована 18 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отметили в Минюсте Соединенных Штатов Америки, часть данных будет недоступна широкой общественности. Кроме того, не опубликуют данные, которые касаются информации о источниках из спецслужб, а также информацию, которая затрагивает частную жизнь "второстепенных действующих лиц", против которых не выдвинуты никакие обвинения.

Напомним, РБК-Украина сообщало, президент США Дональд Трамп обвинил специального прокурора Роберта Мюллера в незаконной передачи прессе информации о расследовании вмешательства Российской Федерации в ход американских выборов.

Кроме того, Трамп признался, что еще не прочитал доклад специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Пока он знаком только с выводами расследования, которые говорят о том, что договоренности с Россией не было.

Также Трамп назвал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера попыткой государственного переворота. По словам Трампа, Мюллер и его следователи "были людьми, которые действительно ненавидели Дональда Трампа".